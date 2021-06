Alain, à propos des filtres à l’entrée des établissements : "C’est une question de feeling"

Plus globalement, intéressons-nous aux filtres à l’entrée des établissements, la direction doit-elle se réserver le droit d’entrée ? Si ou i, sur base de quels critères ? C ’e st la que stion que l’on vous posait ce matin dans "C’est vous qui le dites".

Alain, un auditeur originaire de Bruxelles, est intervenu à ce sujet sur notre antenne : "J’ai tenu un établissement pendant plus de 18 ans et après quelque temps, on attrape une certaine psychologie. Certes, il y a des erreurs d’appréciation, c’est un fait. Mais il faut bien se mettre dans la tête que vous êtes responsable d’un établissement avec un certain nombre de personnes à l’intérieur et que quand ça se passe mal, ça peut très vite dégénérer. Financièrement, la soirée est ratée et en cas de bagarre, il y a le risque d’être blessé et de devoir fermer l’établissement."

La couleur de peau n’a jamais été un critère chez moi, je fais attention au langage, au comportement et à la tenue vestimentaire

"Je préfère me tromper que de mettre en péril mon établissement. Après quelque temps, on a comme un 6e sens. C’est une question de feeling, quand on voit les gens, certains comportements et la façon de parler ne trompent pas."