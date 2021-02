Agacé, AB InBev ne produira plus la Stella Artois à Jupille : les Wallons font-ils trop de grèves ?

Je pense que c’était nécessaire et indispensable à une époque, mais que la grève est un système révolu et obsolète sur certains points maintenant

À Braine-l’Alleud, dans le Brabant wallon, Paul nous explique son point de vue : "J’ai travaillé dans beaucoup de pays et j’ai une certaine expérience au sujet de la mentalité des gens. Je dois reconnaître que la Wallonie est un cas particulier par rapport aux Pays-Bas ou à l’Allemagne : les raisons doivent être historiques, la Wallonie a connu l’industrie lourde, la sidérurgie et les charbonnages où, à juste titre, les syndicats faisaient beaucoup de bruit et je pense qu’il en reste quelque chose dans la mentalité wallonne. J’ai l’impression qu’en Wallonie, on pense d’avance que tout ce que dit le patron est faux, c’est un principe de base. En comparaison avec d’autres pays, lorsque les patrons font une proposition, il y a toujours moyen d’avoir une concertation avec les syndicats où chacun écoute les arguments de l’autre."