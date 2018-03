Affaire Nathan Duponcheel : Pourquoi est-ce si simple d'arracher un bracelet électronique ?

Nathan Duponcheel a arraché son bracelet électronique, après cette annonce, un détenu s’exprime et dit qu’il suffit de tirer un bon coup pour se défaire du bracelet. Pourquoi est-ce si simple d’arracher un bracelet électronique ?

Nathan Duponcheel, le meurtrier présumé du bourgmestre de Mouscron, Alfred Gadenne, a arraché son bracelet électronique et a lui-même appelé le Centre national de surveillance électronique avant d’être ensuite arrêté. Sudpresse se penche aujourd’hui sur la solidité du bracelet et un détenu témoigne : " C’est une sorte de caoutchouc, on peut le couper avec des ciseaux ou un couteau mais ça peut aussi se faire à mains nues, il suffit de tirer un bon coup. " Pourquoi est-ce si simple d’arracher un bracelet électronique ?

Pedro Ferreira Marum, directeur général adjoint de l’administration générale des maisons de justice en charge du Conseil national de surveillance électronique : "Pour des raisons de sécurité, un bracelet électronique n'est pas fait pour rester fixe et qu'on ne puisse pas le retirer. Une personne qui a un bracelet et qui doit être hospitalisée suite à un accident ou autre, doit pouvoir le retirer. On a donc prévu un bracelet qui puisse être enlevé et s'il le faut, on le fait manuellement. Maintenant, si vous l'ouvrez même manuellement, il y a une alarme qui est directement transmise au Centre de surveillance électronique si vous le faites à votre domicile. Et dans le cas d'un GPS - ce qui était le cas ici - l'alarme est traitée directement 24h/24 avec un appel de la police. Toute manipulation forcée envoie une alarme à la centrale. On essaye alors de joindre la personne par téléphone pour qu'elle puisse expliquer ce qu'il s'est passé puisqu'il se peut qu'on ait ouvert le bracelet pour des raisons médicales et/ou urgentes. Si la personne ne répond pas, on enclenche une procédure de signalement à la police pour qu'il y ait une intervention ou pour qu'elle avertisse le juge d'instruction de garde pour savoir ce que l'on doit faire avec cette personne. On réagit en quelques minutes, la réaction se fait dans les secondes qui suivent l'alarme."

Grâce à ce système efficace, Pedro Ferreira Marum confirme que le nombre de disparus est minime voire inexistant : "Il y en a très très peu. Il faut savoir qu'on parle d'une personne par an en moyenne mais elle finit toujours par être rattrapée ou elle se livre elle-même à la prison. Il faut savoir que ces personnes n'ont aucun intérêt à ne pas se souscrire à la surveillance électronique parce que si elles n'ont pas cette surveillance, elles doivent être en prison. C'est déjà une opportunité qu'elles ont donc la plupart des personnes en surveillance électronique comprennent la chance qu'elles ont et ne vont pas essayer de jouer avec ce système face auquel nous allons de toute façon réagir dans les plus brefs délais lors de manipulation anormale."