Accident entre un train et un camion en province de Liège : que faisait le camion sur les voies ?

On a frôlé un drame hier à Corswarem, près de Berloz, en province de Liège… Un train a percuté un camion communal garé sur le passage à niveau alors que des ouvriers rebouchaient des nids de poule. Par chance, personne n’est blessé mais il ne reste rien du camion et le train est complètement détruit selon Infrabel. Comment est-ce possible qu’un camion soit garé sur les voies quand la circulation n’est pas interrompue ?

Les ouvriers ont garé leur camion sur le passage à niveau pour déverser du tarmac de la benne. À ce moment, le signal sonore du passage à niveau se met en route, un ouvrier tente de démarrer le camion pour le déplacer, le train arrive, il saute alors pour échapper de justesse au drame. Par chance, ni le chauffeur du train qui ne transportait pas de passager, ni les ouvriers ne sont blessés. Il ne reste rien du camion et le train est complètement détruit. Comment est-ce possible qu’un camion soit garé sur les voies quand la circulation n’est pas interrompue ?

Arnaud Reymann, porte-parole francophone d’Infrabel : " L'information que nous avons, c'est que le camion était arrêté au milieu du passage à niveau pour effectivement décharger ou faire des manoeuvres, ce qui est strictement interdit. Personne, pour aucune raison, ne peut être arrêté au milieu d'un passage à niveau. Donc il faut en toute circonstance que le passage à niveau soit dégagé. " Le conducteur est donc responsable bien que le camion appartienne à la commune.

Il faut dire que cette règle est inscrite dans le Code de la route mais est très méconnue des citoyens poursuit Arnaud Reymann : "Cette règle vise un cas assez simple qui arrive relativement souvent, même en ville à un feu de circulation. C'est-à-dire que le feu est vert ,vous êtes pressé, vous collez celui qui est devant vous et puis, vous vous retrouvez en plein milieu du carrefour et le feu devient rouge et vous bloquez la circulation. C'est ce qui se passe aussi avec nos passages à niveau et donc c'est cela que cette règle du code de la route veut éviter. Vous n'avez pas droit de vous engager sur un passage à niveau de la même façon que vous n'avez pas le droit de vous engager sur un carrefour si vous n'êtes pas sûr de le dégager! Et je crois que c'est une des règles du Code de la route qui est la plus méconnue dans toute la Belgique que ce soit pour les carrefours ou pour les passages à niveau. C'est une règle toute simple mais qui n'est absolument pas respectée!"

Une enquête est actuellement en cours pour déterminer les circonstances exactes de l'accident mais il est clair que la commune ne sera pas épargnée, ni le conducteur du camion comme l'explique le porte-parole d'Infrabel : "Dans cette enquête, il y a Infrabel, propriétaire des gestionnaires et des voies ,et la SNCB propriétaire du train. En ce qui concerne Infrabel, il y a eu beaucoup de travail engagé car d'autres équipes, qui travaillaient ailleurs à d'autres missions, ont dû venir sur place pour remettre le passage à niveau en état et dégager avec des grues les quelques dizaines de tonnes de camions éparpillées sur les voies. C'est un coût pour Infrabel tout ce travail. Donc nos assureurs régleront ça avec l'assureur du propriétaire du camion, en l'occurence la commune. Maintenant, du côté de la SNCB, j'ignore ce qu'ils feront mais ils peuvent aussi se retourner contre le responsable de l'accident."