Abandonner votre enfant parce qu’il est handicapé, vous comprenez ?

"J’ai eu ma fille alors qu’elle avait 6 semaines. Elle ne s’est pas rendu compte qu’elle était adoptée et elle est restée comme un enfant de 3-4 ans. Elle est pleine de joie, elle est toujours heureuse et toujours souriante. Sa maman a fait un acte d’amour en abandonnant sa petite fille car elle n’aurait pas su l’aimer comme moi je l’aime."

Du côté de Malines , Nadine nous partage son point de vue : "J’étais enceinte de trois mois quand les médecins m’ont dit que mon enfant était trisomique et qu’il avait également une pathologie grave. J’avais 41 ans et on m’a conseillé d’avorter. Je ne me voyais pas élever un enfant trisomique à l’âge que j’avais. Mais je ne l’aurais quand même pas abandonné à la naissance, j’aurais pris mes responsabilités et j’aurais tout fait pour élever cet enfant. Je pense que parfois, l’abandon peut être bénéfique pour l’enfant, il peut ainsi être élevé par une famille suffisamment forte."

À Oupeye, dans la province de Liège, Anne termine le débat : "J’ai été abandonnée et ensuite recueillie par une famille qui avait déjà 4 enfants. Dans ces histoires d’abandon, on parle très souvent des parents biologiques et adoptifs, mais j’aimerais qu’on pense aussi à l’enfant. Handicapé ou non, il aura toujours ce mal-être et cette douleur d’avoir été abandonné par ses propres parents. Il doit apprendre à grandir avec cette souffrance. J’ai 54 ans et je souffre encore de ce qui m’est arrivé."

