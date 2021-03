À partir de quel moment une publicité vous dérange-t-elle ?

Frédéric, un auditeur originaire de Pironchamps, dans la province de Hainaut, est intervenu à ce sujet sur notre antenne : "Aucune publicité ne me dérange. J’ai, par contre, l’impression que le sexisme s’installe de plus en plus dans le monde actuel. Les publicités avec des femmes dans des positions suggestives ont toujours existé partout, mais les féministes veulent l’interdire car elles commencent à avoir un certain pouvoir. Je pourrais alors tout aussi bien dire alors que ça me dérange qu’on montre toujours l’homme comme un personnage violent : c’est du sexisme aussi. Mais non, on parle toujours de la femme et jamais de l’homme."

On va finir par tout supprimer

"Je ne vois pas pourquoi on changerait la publicité et pour moi, s’il y a des gens qui y voient du sexisme, je leur conseille de regarder ailleurs."