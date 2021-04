Willy Demeyer ne fermera pas les terrasses qui ouvriront le 1er mai : les règles fédérales ne comptent-elles pas à Liège ?

Jean-Philippe, un auditeur originaire de Bruxelles est intervenu à ce sujet sur notre antenne : "Il faut comprendre le dépit du secteur : l’Horeca est n’est pas suffisamment aidé, n’est pas considéré et est même stigmatisé, d’une certaine façon. Ensuite, on est dans cette situation depuis le mois d’octobre, ça fait donc plus du double de temps que lors du premier confinement. En tant que restaurateur, je comprends que pour mes collègues, ce soit une nécessité d’ouvrir le 1er mai. Pour certains, c’est une question de vie ou de mort, on a des familles à nourrir."

Les politiciens ne comprennent pas notre secteur

"Ils ne comprennent pas toutes les problématiques auxquelles nous sommes confrontés : on peut ouvrir les terrasses, certes, mais nous ne sommes dans le sud de la France, il pleut souvent. On nous impose des règles sans réfléchir, ce n’est pas proactif. Personnellement, je n’ouvrirai pas ma terrasse avant la date annoncée par le gouvernement. Je suis précurseur dans un projet pilote de protocole sanitaire strict de réouverture et je ne vais pas ignorer tout ce travail pour une semaine."