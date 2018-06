À Ganshoren, comment éviter les risques avec un parc pour chien libre non clôturé?

N’y a-t-il aucun danger avec l’espace " chien libre ", donc non tenus en laisse, mis en place à Ganshoren, en région bruxelloise, alors qu’il n’est délimité que par des cordes, ce qui n’empêche pas un chien d’en sortir, et que des écoles se trouvent de part et d’autre du parc ?

La Capitale revient sur une interpellation d’une Ganshorenoise, Nora Houma, par ailleurs candidate aux élections communales, à propos de l’espace chien libre en test actuellement. L’espace qui permet de lâcher un chien se situe entre 2 écoles et n’est délimité que par des cordes alors que d’autres espaces de ce type existent ailleurs mais sont clôturés. N’y a-t-il aucun danger avec l’espace " chien libre " de Ganshoren alors qu’il n’est délimité que par des cordes et se situe entre deux écoles ?

Nora Houma: "Là je prends vraiment la parole en tant que citoyenne et propriétaire de chien. Cela n'a rien à voir avec les élections. Un chien aussi bien soit-il éduqué reste imprévisible. Si le chien voit passer un petit lapin, par exemple, il va être attiré et va le suivre. Ce que je voudrais répondre à Magali Cornelissen (NDLR. échevine de l’environnement de Ganshoren et à la base du projet), c'est que les chiens non repris dans la liste de ceux pouvant fréquenter le parc, n'ont-ils pas droit à un espace libre? Le rôle d'un politique est de répondre à la demande d'un large public et pas une proportion minime de la population."