À Arlon, comment feront des enfants dysphasiques de 6 à 13 ans pour se rendre à l'école à la rentrée sans accompagnateur?

Les enfants concernés par cette histoire, qui est racontée dans L’Avenir ce matin, souffrent de dysphasie. Ils ont des difficultés à gérer les notions d’espace-temps et rencontrent des difficultés relationnelles. Pour se rendre dans leur école spécialisée à Arlon, ils empruntent les transports en commun, encadrés par une accompagnatrice.

Mais fin juin, elle prendra sa retraite, et le Service Public de Wallonie (SPW) a expliqué qu’elle ne serait pas remplacée car il s’agit actuellement d’une faveur et qu’une circulaire ministérielle ne les oblige pas à remplacer cette accompagnatrice. L’école craint de son côté que cela empêche des enfants de pouvoir se rendre à l’école. Comment feront des enfants dysphasiques de 6 à 13 ans pour se rendre à l’école à la rentrée quand l’accompagnatrice qui les encadrait dans les transports en commun sera partie à la retraite et qu’elle ne sera pas remplacée selon la décision du Service Public de Wallonie ?

Patrick Imbreckx, directeur de la cellule transport scolaire à la direction des transports de personnes du Service Public de Wallonie: "Je suis amené à gérer le personnel d'accompagnement et à le répartir de la manière la plus rationnelle et efficiente sur des circuits où des élèves qui en ont besoin sont transportés. Ce besoin il s'exprime de manière première pour les circuits spécialisés. Il y en a 920 au total, donc tous les circuits spécialisés ne sont pas accompagnés. Il y a donc une analyse des besoins pour lesquels certains enfants, atteints d'un handicap relativement lourd, doivent être accompagnés."