8h30-17h, journée scolaire idéale pour la Ligue des familles : ça vous conviendrait ?

Caroline , une auditrice originaire d’ Etterbeek est intervenue à ce sujet sur notre antenne : "Je trouve que ce rythme serait très bien. Ça aurait même été idéal pour mes enfants. Le problème, c’était justement les devoirs, comme chez beaucoup de parents. Ce n’est pas toujours évident d’expliquer certaines matières aux enfants après l’école, d’un côté parce que nous ne sommes pas toujours suffisamment compétents ou pédagogues et de l’autre parce que les enfants sont fatigués, ça se termine souvent en pleurs. Avec ce rythme, on éviterait les crises à l’heure des devoirs le soir."

Du côté de Soumagne , en province de Liège, Rachel n’est pas du même avis : "Il ne faut surtout pas toucher au rythme journalier à l’école. C’est compliqué de donner cours l’après-midi, l’attention redescend. Alors après 15h30, il ne faut même pas y penser, les enfants seront trop fatigués. Concernant les activités récréatives, les enfants risquent de ne pas pouvoir choisir et après 17h, il sera trop tard pour les amener à une activité extrascolaire qu’ils veulent vraiment perfectionner. Cela va également impacter la vie de famille : les activités extrascolaires qu’ils ne sauront plus faire après l’école seront reportées le week-end, donc moins de temps de famille. Enfin, selon moi, les devoirs permettent aux parents de se poser avec leurs enfants et de voir où ils en sont dans leur apprentissage."

Le débat se conclut à Charleroi avec Déborah : "Je trouve que c’est une bonne idée. La majeure partie de la population active ne termine pas le travail à 15h mais à 17h. Depuis que ma fille a 2 ans et demi, elle reste deux heures en garderie toutes les fins d’après-midi. Certes, les devoirs sont faits, mais on les vérifie ensemble à la maison : ça créé un lien et le renforce, car on peut ensuite faire le relais avec les enseignants, autant sur les activités intellectuelles que les activités sportives. Concernant les activités récréatives, je pense que c’est une bonne solution, car ça a été prouvé que l’attention diminue l’après-midi. Cela permettrait également à certains enfants d’accéder à des activités qu’ils pourront peut-être par la suite développer hors cadre scolaire."

