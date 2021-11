8 femmes accusent PPDA de viols et agressions sexuelles : dans des faits de ce genre, la prescription est-elle obsolète ?

Dans des faits de viols et agressions sexuelles, la prescription est obsolète ? C ’est la q uestion que l’on vous posait ce matin dans "C’est vous qui le dites".

8 femmes accusent PPDA de viols et agressions sexuelles. L’ancien présentateur du 20h avait été la cible de 11 plaintes l’année dernière. 10 visaient des faits prescrits, pour la dernière, le parquet a estimé que les preuves étaient insuffisantes. Lors d’une interview sur TMC, une chaîne du groupe TF1, PPDA avait dénoncé des accusations souvent anonymes sans que personne ne soit jamais venu lui dire que ce qu’il avait fait était mal. C’est ce qui a déclenché les témoignages de 8 victimes présumées dans le journal Libération en France. 7 le font à visage découvert en livrant des détails glaçants. L’une d’elles s’attaque à la prescription des faits et précise que cela ne signifie pas innocenter. De son côté, Patrick Poivre d’Arvor dénonce la dangerosité de cette tentative de contournement médiatique d’une décision d’ordre judiciaire.

"Pour les victimes, ces actes restent gravés dans la mémoire, comme rangés dans un tiroir et un jour, pour x raison, ça sort. Aujourd’hui, j’ose faire la démarche, mais je ne peux pas porter plainte car il y a prescription, mais je pense que ça aurait pu me soulager."

Belinda , une auditrice originaire de Liège , est intervenue à ce sujet sur notre antenne : "La prescription ne devrait même pas exister. J’ai été victime d’agressions sexuelles pendant des années. J’avais enfui ces événements au plus profond de moi et je ne pouvais pas en parler, en plus j’étais victime de chantage."

Le débat se termine avec Alain à Charleroi : "La prescription ne devrait pas exister, que ce soit pour n’importe quel crime. On devrait poursuivre les agresseurs même pour un événement réalisé il y a 50 ans. La victime et sa famille sont marquées à vie par cet acte et la victime est souvent suivie par un psychologue. Je pense qu’on doit tenir comme preuve le suivi psychologique de la victime, car un psychologue ou spécialiste peut déterminer si l’histoire est vraie ou non."

Nous vous invitons à poursuivre le débat sur notre page Facebook "C’est vous qui le dites" et à revoir l’émission sur Auvio. Nous vous donnons rendez-vous du lundi au vendredi de 9h à 10h30 sur VivaCité et La Une pour trois nouveaux débats.