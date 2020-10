7 Belges sur 10 pour un nouveau confinement : ce reconfinement, l'attendez-vous vraiment ? 

"Je ne suis pas du tout favorable à un reconfinement !"

Paul, un auditeur originaire d'Auderghem, en région de Bruxelles-Capitale, est intervenu à ce sujet sur notre antenne : "Je ne suis pas du tout favorable à un reconfinement ! Cela mènerait à notre perte... Je suis entrepreneur général donc j'ai quand même pas mal d'ouvriers qui travaillent pour moi et lors du premier confinement, on a perdu 85% de notre chiffre d'affaires ! Et on a eu aucune aide du gouvernement ! Si on subit un nouveau confinement, je peux vous dire que ça va être la catastrophe !"

La meilleure chose à faire est de mettre à contribution les policiers et militaires pour renforcer les contrôles et sévir si nécessaire !

Paul propose d'autres pistes pour limiter la propagation du virus : "Pour moi, la meilleure chose à faire est de mettre à contribution les policiers et militaires pour renforcer les contrôles et sévir si nécessaire ! Les étudiants font des fêtes dans les kots et à l'extérieur, je peux comprendre qu'ils soient jeunes mais dans la vie, il faut aussi réfléchir ! Ils vont contaminer leurs parents et leurs proches ! On a des militaires, on les paie, ils n'ont qu'à contrôler et sévir quand il faut ! Et lorsqu'il y a trop de bruit, ils devraient pouvoir aller sonner à la porte et entrer pour contrôler et infliger des amendes ! Quand on commence à toucher au portefeuille, les gens réfléchissent à deux fois. En attendant, c'est nous - HoReCa, entrepreneur, etc. - qui subissons les restrictions, sans oublier les dommages collatéraux !"