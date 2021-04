55% des papas voudraient passer plus de temps avec leurs enfants : c’est difficile pour un homme d’être le papa qu’il veut ?

Aurore, une auditrice originaire de Tournai, est intervenue à ce sujet sur notre antenne : "En effet, il y a beaucoup de pression de la part des amis pour sortir. Lorsqu’on propose une sortie à mon mari mais qu’il préfère rester la soirée avec les enfants, il doit inventer des excuses. Sinon, ses amis lui disent qu’il est un homme soumis et que sa femme peut garder les enfants. J’ai vraiment l’impression que certains hommes ne grandissent pas dans leur tête. Il n’est jamais sorti à contrecœur, car parfois je reprends le téléphone et je dis clairement à ses amis qu’il veut être avec les enfants. Nous en avons 5, c’est normal de vouloir rester avec eux. J’ai l’impression que les papas d’une autre génération, de 40-50 ans, sont plus souvent avec leur famille alors que les papas de 30-35 ans cherchent plus à sortir, demandent à leur femme ou leurs beaux-parents de garder les enfants. Je pense que c’est une question de génération."

