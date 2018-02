50€ d'amende en cas de présence sur le quai sans titre de transport... Et pour l'accompagnant ?

La question qui dérange : Le ministre de la Mobilité va présenter demain son projet de loi relatif à la police des chemins de fer. Il serait, entre autres, question de sanctionner d’une amende administrative de 50€ une personne se trouvant sur un quai de la SNCB sans titre de transport. Sera-t-il donc désormais interdit d’accompagner quelqu’un jusqu’au départ de son train ?

Il y a un sentiment d’impunité pour les auteurs d’incivilités aujourd’hui, c’est pourquoi François Bellot, ministre de la Mobilité, présentera demain à la Chambre un projet de loi relatif à la police des chemins de fer. Parmi les actes sanctionnés, on retrouve l’entrave à la circulation, une balade sur les rails, fumer dans les gares… Mais aussi le fait de se retrouver sur un quai de gare sans titre de transport… Est-ce que dès lors, il sera interdit d’accompagner quelqu’un jusqu’au départ de son train ?

François Bellot, ministre de la Mobilité : "Le projet de loi indique qu'il faut détenir un titre de transport valable ou alors accompagner une personne ou l'attendre sur les quais. Les sous-chefs de gare et le personnel de la SNCB voient bien quand il y a des personnes qui sont sur les quais qui perturbent, qui consomment de l'alcool et qui n'accompagnent ou n'attendent personne. Ce sont bien entendu des situations qui sont évaluées par le personnel qui est sur le quai. Tout ça est une question de nuance et de bon sens de la aprt du personnel qui doit bien faire la distinction entre une personne paisible qui est assise sur un banc qui attend quelqu'un qui arrive ou les personnes en groupe qui importunent les voyageurs."

S'il existait déjà des sanctions auparavant, ce qui changera désormais c'est que ces amendes ne seront plus sans suite poursuite François Bellot : "Ce qui se passait avant, c'est que des infractions étaient constatées, des PV étaient dressés et la SNCB devait ensuite s'adresser à la justice... Vous imaginez que toute ces petites infractions, jugées comme telles par la justice, ne faisaient pas l'objet de poursuites ! Donc ce sentiment d'impunité faisait en sorte que les gens agissaient à leur guise. Il faut savoir que les 2/3 des infractions ne faisaient pas l'objet de paiement spontané de la part des gens et donc le sentiment d'impunité se développait chez un certain nombre de personnes... Pour lutter contre celui-ci, on a mis en place le même système d'amende administrative qu'on a mis dans les communes pour le respect de l'environnement par exemple."

Sanctionner via des amendes administratives, une solution qui fonctionne plutôt bien dans de nombreux cas comme le confirme le ministre de la Mobilité: "Cette amende administrative, demandée par Infrabel, donne de bons résultats, on voit des améliorations sur le terrain. D'autant plus qu'on voit de plus en plus de gens qui se baladent le long des voies de chemin de fer, qui traversent à pied alors que le passage à niveau est fermé, d'autres qui mettent leurs pieds sur le siège ou fument dans le train. Il était donc temps d'agir."

Ces infractions, classées en quatre catégories, engendreront des sanctions qui varieront entre 50 €, pour les infractions de catégorie 1, à 300 € pour celles de catégorie 4. Des sanctions qui devraient être d'actualité "au cours du printemps... J'espère que ce sera d'actualité au 1er ou 15 avril prochain. " conclut François Bellot.