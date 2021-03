5 ans après les attentats de Bruxelles : quel impact cette journée a-t-elle encore sur vous aujourd’hui ?

Sigrid, une auditrice originaire de Quévy, en province de Hainaut, est intervenue à ce sujet sur notre antenne : "J’étais à Zaventem le 22 mars 2016. J’ai perdu l’audition à une oreille, j’étais du côté de la deuxième explosion près du Starbucks. J’ai vu des choses que je n’aurais jamais dû voir dans la vie que nous menons en Belgique, dans un pays où les guerres armées nous semblent si lointaines. J’ai vu des corps déchiquetés, j’ai dû marcher dessus pour sortir et encore aujourd’hui cela a des conséquences sur mon quotidien. Cela m’a marqué pour la vie et il ne faut pas qu’on soit le 22 mars pour que ces images reviennent me hanter. Des choses comme les images et l’odeur du soufre qui plane dans l’aéroport sont toujours dans mon esprit. Dès que j’allume une allumette, l’odeur réveille des souvenirs, c’est horrible."

On n’oubliera jamais et il ne faut pas le 22 mars pour y penser

"Je me méfie et regarde toujours partout quand je suis à l’extérieur. Moins fréquemment qu’il y a 5 ans, mais j’y pense et je me pose des questions lorsque je vois un gros sac qui traîne, par exemple. Mais plus autant qu’avant. Retourner à l’aéroport a été une catastrophe pour moi : quand j’y suis entrée la première fois et que j’ai revu le Starbucks, des flashs, des images et des sensations me sont revenues."