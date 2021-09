263 plaintes pour sexisme en rue en 7 ans : le sexisme a-t-il disparu ?

Il n’y a eu que 263 plaintes pour sexisme dans l’espace public depuis la mise en place de la loi condamnant ces faits en 2014. Dans les éditions de Sudpresse, on apprend ce matin que sur ces 263 plaintes, 158 ont été classées sans suite. La porte-parole de l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes réagit en disant que cette loi a le mérite de rappeler que des comportements sexistes sont inacceptables, mais que ce n’est pas toujours facile à prouver. La loi prévoit une peine de 1 mois à 1 an de prison et une amende de 400 à 8000 euros pour sanctionner les faits.

Une auditrice anonyme est intervenue à ce sujet sur notre antenne : "Le sexisme n’a pas disparu, bien au contraire, je pense qu’il augmente de jour en jour. J’habite à Liège et je suis presque tous les jours confrontée à des remarques sexistes. Il y a peut-être moins de plaintes car elles ne sont pas toujours prises en considération, mais je pense qu’à partir du moment où on ne peut pas se promener sans avoir de remarques sexistes et sans pouvoir se sentir à l’aise, c’est assez interpellant."

À Molenbeek, Clémentine clôture le débat : "Je peux vous confirmer que le sexisme n’a pas disparu. Dimanche, je suis allée au marché de Molenbeek avec ma meilleure amie, nous étions toutes les deux en pantalon et pourtant, nous avons reçu beaucoup de remarques du style "Elle est bonne celle-là " et " t’as vu son c*l ?". Je n’ose même plus porter de jupe si je ne suis pas accompagnée. Il faudrait être plus sévère et que la police prenne plus en considération lorsqu’on porte plainte. De même, la police devrait être plus présente sur le terrain. Ce qu’il s’est passé dimanche, je l’ai vécu partout, dans les autres communes où j’ai vécu, à Anderlecht et à Uccle."

