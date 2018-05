20.000 poussins gazés à Brussels Airport...

Pourquoi 20.000 poussins ont été laissés dans un container au soleil à l’aéroport de Zaventem entraînant la mort de certains d’entre eux, obligeant ensuite les pompiers à tous les gazer pour abréger leur souffrance ? 20.000 poussins devaient être expédiés à Kinshasa le 5 mai dernier depuis l’aéroport de Zaventem mais on apprend aujourd’hui, dans les éditions de Sudpresse, que suite à un problème technique, l’avion n’a pas pu décoller, le container servant à transporter les poussins a été laissé sur le tarmac au soleil, ce qui a entraîné la mort de certains d’entre eux. Après l’intervention d’un vétérinaire dimanche, il a été décidé d’abréger leur souffrance en les gazant ce que les pompiers de l’aéroport ont refusé de faire avant que ceux de Zaventem interviennent finalement. Pourquoi 20.000 poussins ont été laissés dans un container au soleil à l’aéroport de Zaventem entraînant la mort de certains d’entre eux, obligeant ensuite les pompiers à tous les gazer pour abréger leur souffrance ? Michel Vandenbosche, président de Gaia (Groupe d'action dans l'intérêt des animaux) : "Il y a un vrai problème surtout que ce n'est pas la première fois que cela arrive et cela arrivera encore aussi longtemps que ce genre de transport sera autorisé. Le vol avait été annulé le samedi pour des raisons de problème technique. Et le lendemain, le pilote a été confronté à une odeur nauséabonde qui se dégageait du container et il a décidé de ne pas transporter les 20.000 poussins dans ces conditions-là ... Et pourquoi cette puanteur? Probablement parce qu'un certain pourcentage succombait déjà aux conditions lamentables de transport!"

Gazer les poussins : bonne méthode ? Bien que Gaia défende la cause animale, cette fois, d'après son président, il aurait malheureusement été difficile de faire autrement que de stopper la souffrance des poussins : "On peut discuter de la méthode, disons que celle-ci était la moins mauvaise dans ce genre de conditions mais il fallait faire quelque chose. Pour des raisons pratiques, les mettre dans un refuge ou quand même les transporter en avion, cela était difficile après deux jours dans de telles conditions. Car le problème éternel est qu'au moment où des aliments, comme ces poussins par exemple, ont perdu leur valeur économique et bien, on applique la logique de l'extermination. Cette logique est mauvaise mais ici, un pourcentage n'avait pas survécu..."

Gaia lance un appel à Brussels Airlines Michel Vandenbosche conclut par un appel à Brussels Airlines : "Cela arrive trop régulièrement alors nous faisons appel, nous demandons et nous revendiquons à l'égard du transporteur - c'est-à-dire Brussels Airlines qui est responsable du transport aérien de ces poussins - nous demandons à cette compagnie aérienne d'arrêter ce genre de transport car cela arrivera encore! Il y aura encore des vols qui seront annulés et on sera confronté au même problème ! Et donc ce sont des êtres vulnérables tels que ces poussins qui ne savent pas se défendre qui payeront la facture." L'appel à Brussels Airlines est donc lancé... Affaire à suivre!