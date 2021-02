15 jours de congé de paternité : est-ce trop pour un prof ?

Bastien de Jahlay, dans la province de Liège, est enseignant et vient d’être papa : "Fin janvier, j’ai eu droit à 10 jours de congé de paternité alors qu’on en annonçait 15. En fait, le secrétariat s’est vite rendu compte que la circulaire n’était pas encore sortie et on a donc diminué mon congé de paternité à 10 jours. C’est difficile de remplacer un enseignant pour 10 jours ouvrables. Et pour moins de 10 jours ouvrables, on ne peut pas faire de remplacement car c’est un secteur en pénurie et personne ne veut travailler si peu de temps dans une école. Cependant pour 15 jours, je pense qu’on aurait pu trouver un remplaçant. On aime bien casser du sucre sur le dos des enseignants, mais ils n’ont qu’à venir faire notre métier. Nos salaires sont aussi calculés sur nos jours de congé."