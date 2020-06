Vers un retour au restaurant ?

Le déconfinement se poursuit. Parmi les annonces les plus attendues, il y a bien sûr le secteur de l’Horéca. Comment réagissez-vous à la réouverture des restaurants ? Avez-vous prévu d’y retourner prochainement ? Ce matin se tenait un Conseil National de Sécurité. Que pensez-vous des annonces de Sophie Wilmes ? Patrick Weber et ses débatteurs attendent votre avis dans C’est pas fini, ce mercredi 03 juin dès 18h sur VivaCité.

On en parle aussi ce mercredi

La rediffusion d’un épisode de Joséphine Ange Gardien passe mal. Dans le résumé, il est question d’une " beurette de banlieue ", un terme qui a provoqué une pluie de réactions sur les réseaux sociaux et qui est vu comme une preuve de racisme. Beurette, est-ce un mot qui choque ? A votre avis ?

Les chats sont en danger…. Après le piégeage par des chasseurs, voilà les tirs avec des carabines à plombs. L’avez-vous constaté ? les chats sont vraiment des ennemis ? Qu’en pensez-vous ?

La FEB (Fédération des entreprises de Belgique) souhaite que les salaires minimaux soient exonérés d’impôts. La tranche exonérée d’impôt passerait à 10 000 euros et les frais forfaitaires seraient augmentés à 5000 euros pour tout le monde. L’idée est d’augmenter le pouvoir d’achat et d’amener le niveau de salaire net à un niveau beaucoup plus intéressant que les allocations de chômage. Est-ce une bonne manière de soutenir les ménages les plus précaires ? A votre avis ?