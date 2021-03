Un plan « trottoir » pour rendre Bruxelles plus agréable.

La marche est le premier moyen de déplacement à Bruxelles, 38% des trajets intra-bruxellois sont effectués à pied . Et si on connait les distances en voiture, en transports en commun, on ne connait pas toujours les itinéraires plus courts qui permettent de se rendre compte que Bruxelles n’est pas une ville si grande que ç a.

" Bruxelles mobilité " a fait un audit des trottoirs le long des voiries régionales pour pouvoir planifier les rénovations, qui seront effectuées sur des tronçons complets, ce qui veut dire refaire les fondations, et mettre des dalles plus durables que celles d’aujourd’hui. Concrètement, les dalles de béton de 30/30 seront remplacées par des dalles de 20/20 plus épaisses et plus résistantes. Pour 2021, 6 millions d’euros seront consacrés aux rénovations de trottoirs.

Un trottoir s’use par le temps, par la météo, mais aussi par un mauvais usage si des voitures ou des camions de livraison, par exemple, y circulent ou y stationnent.