Serez-vous parmi les premiers à vous faire vacciner contre le covid-19 ?

La Commission européenne s’attend à ce que les Etats membres disposent des premières doses de vaccin contre le covid-19 d’ici à la fin de l’année. À la mi-avril, elles seraient disponibles à grande échelle. Attendez-vous ce vaccin ? Vous ferez-vous vacciner le plus vite possible ? Attendez-vous ce vaccin ? Patrick Weber et ses débatteurs attendent votre avis dans C’est pas fini, ce mardi dès 18 heures sur VivaCité.

On en parle aussi ce mardi

Delphine Boël va enfin savoir si le titre de " princesse " lui est accordé. La question sera posée jeudi à la Cour d’Appel. A votre avis, Delphine doit-elle devenir princesse ?

Les dépôts clandestins d’ordures sont de plus en plus nombreux. Cette mauvaise habitude a été prise durant le confinement, parce que les parcs à conteneurs étaient fermés. Or cela continue au grand désespoir des riverains.L’avez-vous constaté ? Qu’en pensez-vous ?

Nouvel incident dans les Marolles où une camionnette a été incendiée. Vendredi, deux mineurs avaient été arrêtés pour avoir caillassé 4 véhicules de police. Samedi, des pompiers en intervention avaient été pris pour cible avec des cocktails Molotov. Des contrôles de police jugés abusifs auraient mis le feu aux poudres. Comment mettre fin à la tension ? Comment réagir ?