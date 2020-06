Réussissez-vous à mettre de l'argent de côté chaque mois ? 

Les belges sont inquiets face aux conséquences économiques de la crise sanitaire. Selon une étude, 55% des Belges n’ont pas de réserves d’épargne suffisantes pour affronter une crise économique, ils ne tiendraient pas 3 mois. Et vous, parvenez-vous à épargner régulièrement ? Patrick Weber et ses débatteurs attendent votre avis dans C’est pas fini, ce jeudi 18 juin dès 18h sur VivaCité.

On en parle aussi ce jeudi

Et si les Objets Volants Non Identifiés existaient vraiment ? En 2017, le Pentagone révèle avoir financé pendant 5 ans un programme de recherche secret sur les Ovnis. Des astronomes ont détectés de mystérieux signaux radio en provenance de l’espace qui reviennent tous les 157 jours. Et Vous, vous croyez aux Ovnis ?

Le visage d’Oncle Ben’s va disparaître des rayons des supermarchés américains. Après les polémiques concernant les Choco Pops et Banania, faut-il supprimer le visage d’Oncle Ben’s ? A votre avis ? De plus en plus de personnes se plaignent des nuisances sonores dues aux avions.

Qu’il s’agisse de Zaventem, de Gosselies, de Bierset ou même des petits aérodromes régionaux. L’avez-vous remarqué ? Est-ce vraiment gênant ?

Les policiers en ont marre d’être stigmatisés. Des actions sont prévues dans plusieurs villes du pays. La police a-t-elle raison de se faire entendre ? Qu’en pensez-vous ?