Retour vers plus de mobilité...

Transports : masques obligatoires, consigne respectée ? - JT 13h - 04/05/2020 Les déplacements doivent rester limités mais comme le travail reprend dans de nombreuses entreprises, il faut pouvoir se déplacer. C'est pour cette raison que l'offre augmente dans les transports en commun. Il y a plus de bus, de trains, de trams. Plus de voyageurs aussi. Dès ce 4 mai, le port du masque est donc obligatoire pour toute personne de plus de 12 ans. Est-ce que la consigne était bien respectée ce lundi matin dans les transports bruxellois ?