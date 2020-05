Poursuite du déconfinement…

Déconfinement : les retrouvailles avec nos proches à partir du 10 mai - Conférence du presse du... Comment et surtout quand pourrons-nous revoir nos proches, nos familles et nos amis ? C’est l’une des questions les plus délicates dans la stratégie du déconfinement. Un début de réponse a été donné ce mercredi lors d’une conférence de presse organisée à 14h30. Dès le dimanche 10 mai, jour de la fête des mères, chaque famille pourra accueillir jusqu’à quatre personnes, toujours les mêmes, qui ne pourront se rendre que dans cette famille-là. Les visites ne sont pas autorisées si un membre de la famille ou une des personnes invitée est malade. "Nous demandons aussi de faire particulièrement attention aux personnes âgées ou aux personnes plus fragiles", poursuit Sophie Wilmès.