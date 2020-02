Pour le prochain gouvernement fédéral, irions-nous vers une coalition PS /N-VA?

La mission de Koen Geens a été prolongée d’une semaine . Pour lui, la meilleure formule reste avec le PS et la N-VA. Ce scénario a-t-il une chance de se concrétiser ? Y croyez-vous ? Patrick Weber et ses débatteurs attendent votre avis dans C’est pas fini , ce mardi 11 février dès 18h sur VivaCité.

Découvrez les autres sujets abordés dans l’émission :

De plus en plus d’achats et de ventes se réalisent sur les sites en ligne. De plus en plus d’escroqueries font aussi leur apparition. Faites-vous confiance aux sites de vente sur internet ? Faites-nous part de votre expérience.

Ce mardi 11 février, c’est la journée gros pull. 700 écoles belges ont participé à l’action Gros Pull de la fondation Goodplanet. Diminuer le chauffage d’au moins 1°C et enfiler un pull permettrait de réduire les émissions de CO². Est-ce une belle initiative ou pas ? Un gros pull contre moins de chauffage, cela vous tente ? Participez-vous à cette action ?

Caissière, un métier en pénurie en Flandre. L’employée de supermarché se retrouve pour la première fois sur la liste des métiers en pénurie. Les caissières restent insuffisamment valorisées. Pour vous, caissière, c’est un métier d’avenir ou pas ? Qu’en pensez-vous ?

Allons-nous voter en ligne ? Le SPF intérieur a commandé une étude de faisabilité sur le vote en ligne lors des élections. Serait-ce une bonne solution ? Est-ce plus démocratique ? Plus simple ? Moins cher ? Faites-nous part de votre avis et nous en débattrons ce soir.