Porter un masque en classe, est-ce une mesure indispensable ?

Un gouvernement est-il possible pour la rentrée ? 450 jours après les élections, les regards sont tournés vers le CD&V, qui tarde à donner une réponse claire . Existe-t-il une solution ou va-t-on vers des élections ?

Durant la crise sanitaire et pour soulager les prisons surpeuplées, un arrêté ministériel a permis à 508 détenus de bénéficier d’une interruption de peine . Le gouvernement affirme que ces jours ne sont pas des jours de peine alors que la Cour de cassation estime qu’ils sont assimilés à un congé pénitentiaire et doivent être comptabilisés. Interruption de peine et jour d’incarcération, est-ce la même chose ? Selon vous ?

L’obligation de porter un masque dans les écoles pour le personnel scolaire et pour les élèves provoque beaucoup de réactions. Beaucoup de parents s’inquiètent du confort de leurs enfants, ils exigent aussi de pauses sans masque. Qu’en pensez-vous ? Patrick Weber et ses débatteurs attendent votre avis dans C’est pas fini, ce mardi dès 18 heures sur VivaCité.

