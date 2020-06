Peut-on baisser les salaires pour sauver des emplois ?

Face à la crise, certains prônent une baisse de salaire. c’est le cas de Ryanair avec son personnel en France, c’est la décision de certains joueurs de foot ou encore la proposition des pilotes de Brussels Airlines. Des diminutions de salaire pour conserver son job, est-ce acceptable ou pas ? Quel est votre avis ? Patrick Weber et ses débatteurs attendent votre avis dans C’est pas fini, ce jeudi 04 juin dès 18h sur VivaCité.

On en parle aussi ce jeudi

Un vendeur de la chaîne de magasins Action a été tabassé par un client qui ne respectait pas les consignes de sécurité. Comment réagir face aux clients violents ? Doit-on craindre ce genre de réactions durant cette période et cette ambiance de déconfinement ? Qu’en pensez-vous ?

Les restaurants et cafés pourront rouvrir leurs portes dès ce lundi 8 juin. L’heure de fermeture maximale a été fixée à 1h du matin et non à minuit, comme attendu. La ministre fédérale de l’économie a expliqué que la décision était due à la mentalité méridionale des francophones qui mangent plus tard. Les francophones mangent-ils trop tard ? 1 heure du matin, est-ce la bonne heure ? Selon vous ?

Le déconfinement sonne aussi le retour des mauvaises habitudes et des déchets dans les parcs, sur les trottoirs...la prise de conscience environnementale aurait-elle vite cédé la place à un retour à la normale ? Pour Barack Obama, un changement de mentalité est en cours aux Etats-Unis.

Depuis la mort de George Floyd et les manifestations qui en découlent, l’ancien président est en première ligne. Obama reste-t-il le premier adversaire de Donald Trump ? Qu’en pensez-vous ?