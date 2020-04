Malgré le confinement, gardez-vous un bon moral ?

Le confinement affecte le moral et provoque des tensions. Le principal ennemi est l’ennui. Et vous ? Commencez-vous aussi à trouver le temps long ?

Selon une étude belge, ce sont les plus jeunes qui vivent le plus mal le confinement. Alors que les plus de 60 ans se montreraient plus prêts à affronter l’épreuve. Votre avis dans C’est pas fini, ce mardi 21 avril dès 18h sur VivaCité.