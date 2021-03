Les visites aux personnes hospitalisées en période de Coronavirus, pourquoi c’est si compliqué ? réponse avec Alda dalla Valle, infirmière à l’hôpital Epicura

C’est le cas d’une auditrice de " C’est pas fini ". " Alors que les malades sont en grand besoin de voir leurs familles, d’avoir du soutien moral, pourquoi ne pas accepter plus de visites, c’est tellement pénible de se sentir seul, les gens sont tristes et ne comprennent pas pourquoi "

Au bout d’un an d’épidémie de Covid, les hôpitaux doivent parfois faire face à des comportements difficiles à gérer de la part des visiteurs qui ne respectent pas toujours les règles sanitaires en vigueur . Certains ne comprennent pas pourquoi les hôpitaux sont stricts et n’autorisent pas ou peu de visites ou certains patients puissent être accompagnés et d’autres pas.

C’est un cas de conscience pour le personnel médical, il faut mettre en balance les dangers pour la structure hospitalière, pour les gens hospitalisés et pour les plus faibles, il faut protéger les personnes et en même temps penser à leur bien-être et à leur soutien psychologique.

Bien souvent, c’est à l’infirmière qu’il revient de faire la police et de gérer les visites.

Quelles sont les règles en vigueur ?

A l’heure actuelle et dans presque toutes les institutions, et notamment dans l’hôpital où Alda travaille, voici les consignes :

pour les maternités, le conjoint est accepté auprès de la maman qui va accoucher ou qui a accouché,

en pédiatrie, les parents, 1 ou 2 maximum sont autorisés auprès de l’enfant,

pour les autres patients, notamment à l’hôpital Epicura, on les laisse accompagner ¼ heure, ½ heure tant qu’ils sont aux urgences et puis ils leur disent au revoir,

dans les services, là le contact se fait par téléphone ou par tablette.

C’est difficile mais à l’heure actuelle, il y a encore beaucoup de danger et les opérations ne sont pas à l’arrêt. " On fonctionne encore plus ou moins normalement dans les structures hospitalières. Si on remettait du danger, on devrait arrêter les interventions ", précise Alda dalla Valle.

La prudence est de rigueur partout.