Les problèmes de sommeil plus nombreux avec la pandémie

De 7 à 29%. C’est l’augmentation du pourcentage du nombre de personne ayant des difficultés à dormir depuis le début de la pandémie de coronavirus. De plus en plus de personnes ont des difficultés pour s’endormir et cela pour plusieurs raisons.

Le Dr. Andreea Petrovici, responsable du sommeil au sein de l’hôpital CHU Vésale, a constaté une grande augmentation de problèmes de sommeil et d’insomnie chez les étudiants. Les étudiants sont très touchés par le manque social, cela peut être une cause de l’insomnie. "Il y a aussi le stress dû aux études et le fait de suivre les cours à distance avec pour conséquence une dépense physique moindre et donc moins de fatigue".

Pour le Dr. Andreea Petrovici et le Dr. Dana Korn, somnologue à Médimarien et au groupe CHIREC de l’hôpital Delta, les 25-55 ans sont les plus touchés. Pour cette tranche d’âge, le manque de contact social est particulièrement difficile à vivre. En plus, de nombreuses personnes de ce groupe doivent faire face au stress lié à la perte de leur emploi. Dr. Petrovici fait remarquer que dans cette tranche d’âge, ce sont surtout les familles monoparentales qui sont les plus concernées : "Ce sont les personnes qui doivent élever un enfant seul qui ont le plus de problèmes de sommeil. Ils stressent beaucoup pour leur enfant. Ils doivent les faire garder ou bien les envoyer dans une garderie mais elles ne sont pas toujours ouvertes. Il faut donc trouver des solutions et ce n’est pas toujours possible". Le personnel hospitalier est également très touché par les insomnies. Le stress dû au coronavirus est très présent, la charge de travail est très élevée. Les soignants ont également très peur de contaminer des proches.