Extrait de C 'est pas fini - 24/02/2021 Les poules en ville, c’est permis ? Le coup de gueule de Marianne Virlée dans « C’est pas fini » A Bruxelles, le chant du coq n’est pas apprécié par tous. Que ce soit à Anderlecht ou à Molenbeek, certains habitants en ont marre du chant du coq du voisin. Le gallinacé chante avant le lever du soleil, vers 4 ou 5 heures du matin, les jardins sont bien souvent entourés de murs, le son résonne et cela réveille les chiens qui aboient…Ce n'est pas toujours agréable parce que ce n'est pas comme une alarme sur un portable que l’on peut débrancher. Un coq accusé de chanter tôt, ce coq qui est devenu le symbole d’une ruralité en danger… mais a-t-il vraiment sa place en ville ?

La demande de poules a augmenté.

Le confinement nous a permis de réfléchir à notre alimentation et à la manière de gérer les déchets. La poule permet de recycler les restes de repas, les épluchures,… et de plus on obtient des œufs frais.

La demande de petits poulaillers a dès lors aussi augmenté.

