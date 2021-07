Les paiements en liquide pas toujours acceptés, le coup de gueule de Marianne Virlée dans " C’est pas fini "

Par crainte du virus, certains commerçants refusent le paiement en espèces , par peur de contagion par la manipulation des pièces et des billets. Avec la crise sanitaire que nous avons connue, c’est compréhensible , mais pas tout à fait légal et peut être un peu discriminatoire.

Dans des cas bien précis comme par exemple :

Si le paiement se fait avec plus de 50 pièces de petite monnaie

Le billet est trop abimé

Le billet est supposé faux

Si c’est une devise étrangère

Est-ce que tout le monde possède une carte de banque ? Nous aurions tendance à le croire, et bien non, ce n’est pas le cas. Ainsi par exemple, les mineurs non accompagnés, certaines personnes âgées, les sdf, les demandeurs d’asile……

Pourrait-on se passer d’argent liquide ? Et non ! Même si les cartes de banque sont de plus en plus utilisées, les retraits aux distributeurs d’argent se font toujours, avec une nette diminution, il est vrai (moins 43 % entre mars et fin août 2020). La petite monnaie est quant à elle bien utile au quotidien lorsqu’il s’agit d’acheter un pain, un journal, un café…