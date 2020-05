Le secteur infirmier doit-il devenir une priorité nationale ?

C’est la journée internationale des infirmiers et infirmières ce mardi 12 mai. En première ligne depuis le début de l’épidémie, le secteur infirmier réclame un réinvestissement financier et humain. Les infirmiers et infirmières sont-ils une priorité dans l’agenda politique ? Patrick Weber et ses débatteurs attendent votre avis dans C’est pas fini, ce mardi 12 mai dès 18h sur VivaCité.

On en parle aussi ce mardi

Le ministre Alexander de Croo a pointé les limites de la régionalisation en matière de santé. Défi propose de convoquer des Etats généraux de la santé. Faut-il revoir complètement la politique de santé en Belgique ? Faut-il refédéraliser la santé ? Qu’en pensez-vous ?

La ministre Maggie de Block et le virologue Steven Van Gucht ont soupiré hier en voyant les files devant certaines grandes enseignes. Selon Steven Van Gucht, il vaut mieux éviter les longues files d’attente devant les magasins, éviter d’entrer dans un espace fermé avec beaucoup de monde. Selon vous, c’est ce qu’il faut faire ? C’est ce que vous avez fait ?

On reparle de la louve Noëlla et de ses petits, la zone de repos des loups fait l’objet d’une surveillance accrue par les forestiers. Les amis des loups craignent les chasseurs. Faut-il protéger nos loups en Belgique ?