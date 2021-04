Le débat : quel assouplissement attendez-vous avec le plus d’impatience ?

Au Brésil, la pandémie échappe à tout contrôle. On y compte 100 000 nouveaux cas par jour. Plusieurs pays imposent une quarantaine ou suspendent leurs vols avec le Brésil. Et nous, que fait-on ? On laisse rentrer sur notre territoire via la France ou les Pays-Bas, des voyageurs qui viennent du Brésil. Faut-il tout faire pour bloquer le variant brésilien ? A votre avis ?