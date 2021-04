Le débat : consommez-vous de préférence des produits belges ?

En 2020, on estime à 347 millions la valeur des produits invendus non alimentaires, en Wallonie. On parle de CD, de vêtements, de jouets, de vaisselle, de produits d’hygiène et de beauté. Certains produits se retrouvent dans des solderies, mais il reste encore beaucoup d’invendus. 18% sont donnés et 82% sont détruits. Pourquoi détruire des produits invendus plutôt que de les donner ?

Qu’en pensez-vous ?