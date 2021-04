Le débat : à vos yeux, qui est à la tête de l’Europe ?

Depuis la fin de l’année 2017, les propriétaires de chats qui résident en Wallonie ont l’obligation de faire stériliser leurs animaux. Or moins de 5% des chats qui arrivent dans les refuges sont stérilisés. Le coût de la stérilisation représente un frein important pour de nombreuses familles. On parle de 80 euros pour un mâle et 120 euros pour une femelle. Stériliser vos chats, est-ce une question de prix ? A votre avis ?