Le débat : à quelle heure faut-il fermer les terrasses de l’Horeca ?

Marc Van Ranst pousse un coup de gueule. " Si ça continue comme ça, vous n’aurez plus aucun expert la prochaine fois ! ". Le virologue de la KU Leuven fait l’objet de menaces de mort et dispose d’une protection policière. Or il précise qu’ " il y a peu de pays où les experts doivent bénéficier d’une protection policière, ce n’est pas acceptable, ce n’est pas normal ". A-t-il raison de se fâcher ? Selon vous ?