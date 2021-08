Le cheval de trait en ville, le coup de gueule de Marianne Virlée dans "C’est pas fini "

Un cheval de trait de 17 ans s'est soudainement effondré et est mort lors d’une sortie à Bruges.

Cela ne s’est jamais produit en trente ans. C’est un drame”

Le matin lors de l’examen médical quotidien, tout semblait aller bien. Ce cheval avait déjà plus de dix ans d’expérience avec l’attelage à Bruges et était l’un des chevaux les plus fiables. Il venait de se reposer quatre jours en pâturage. C’était son premier tour de la journée, Cinq minutes plus tard, le cheval est tombé et a rapidement succombé. Une mort inexplicable. Son âge ne serait pas en cause. Certains des chevaux sont en service jusqu’à l’âge de 25 ans, la météo est également exclue, puisqu’il faisait à peine 18 degrés lors du drame.

Un cheval de trait en ville, c’est utile ?

Ce triste fait divers nous amène à nous interroger sur la place d’un cheval de trait en ville.

Outre le côté touristique qui pourrait poser question, le cheval de trait peut jouer un rôle tant économique, environnemental que social.

A condition de trouver le bon cheval, il convient parfaitement pour des arrêts fréquents caractéristiques de la circulation en ville, et il passe là où des camions ne pourraient pas aller. Il apporte une image positive, rassurante, et peut créer des liens entre les personnes.