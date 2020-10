La Belgique doit-elle suivre l'exemple français et imposer un confinement strict ?

Le président Macron a annoncé le retour du confinement. Chez nous, on parle encore de semi-confinement… faut-il aller plus loin, plus vite ? Qu’en pensez-vous ?

On en parle aussi ce jeudi

Le magazine Wilfried, qui raconte la politique belge, lance son édition en néerlandais. Ce sera le premier journal belge qui s’adresse aux flamands comme aux wallons. Un média belge, ça existe encore ?

L’âge moyen des mères est passé de 30,9 à 32,1 ans entre 2010 et 2019. Comment expliquer ces naissances de plus en plus tardives ?

Pour cause de covid, payer en cash à une caisse de magasin est parfois refusé. Est-ce légal ? Doit-on obligatoirement payer avec une carte ?

Depuis le début de la pandémie, beaucoup d’aides ménagères ont vu leurs revenus diminués de moitié. Ces aides sont-elles les autres grandes oubliées de la crise ? selon vous ?