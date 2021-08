Internet est-il devenu essentiel ? Le coup de gueule de Marianne Virlée dans "C’est pas fini "

Aujourd’hui, dans notre quotidien, on ne sait plus se passer d’internet, les achats se font en ligne, les démarches administratives, les appels vidéos avec la famille, les amis…..Avant internet était récréatif, maintenant, c’est devenu très utile dans notre vie professionnelle ou estudiantine notamment.

© Tous droits réservés

Le travail grâce à internet : non seulement, il y a le travail à domicile grâce à l’ordi, mais en plus on peut travailler tous ensemble à distance.

►►► A lire aussi Une nouvelle réglementation pour le télétravail entrera en vigueur le 1er janvier

On aurait pu croire que la technologie allait nous séparer, et bien non, cela s’appelle le coworking.

Internet au quotidien : dans la vie de tous les jours, avoir internet en permanence, c’est une vraie révolution.

Un trou de mémoire, des infos sur un sujet particulier, une recette ou un temps de cuisson pour votre pain, une adresse… hop hop hop, on prend son gsm et en 2 coups de cuillère à pot, on a son renseignement….

Magnifique, non ? OUI, à condition d’avoir du réseau, et là, c’est parfois une autre affaire.

Nombreux sont ceux qui ont travaillé ou suivi des cours en ligne avec la crainte que la connexion ne lâche.