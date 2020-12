Fermer des rues bondées, vous êtes pour ou contre ?

Deux des artères les plus commerciales de Bruxelles, la rue Neuve et la chaussée d’Ixelles étaient bondées ce samedi après-midi. Ces deux rues ont été temporairement fermées pour empêcher l’affluence. Est-ce normal ou choquant ? Qu’en pensez-vous ?

►►► A lire aussi un site web pour connaître en temps réel l'affluence à la rue Neuve à Bruxelles

Patrick Weber et ses débatteurs attendent votre avis dans C’est pas fini, ce lundi 07 décembre dès 18 heures sur VivaCité. Donnez-nous votre avis sur la page Facebook de C’est pas fini.

On en parle aussi ce lundi

Le président du MR, Georges-Louis Bouchez, continue de plaider pour un éventuel assouplissement des mesures à l’approche des fêtes de fin d’année, si les chiffres le permettent. Autre son de cloche du côté du ministre de la santé et des experts. Faut-il garder le 15 janvier comme date pivot d’un éventuel relâchement ?

La 4ème saison de " The Crown "fait des vagues au Royaume-Uni, la série porte atteinte à l’image de la famille royale et prend trop de libertés avec la vérité historique. Certains politiques exigent un avertissement pour rappeler qu’il s’agit d’une fiction. De son côté, Netflix refuse. The Crown… fiction ou pas ? Selon vous ?

Des femmes SDF, c’est aussi une réalité de la rue, et très souvent, elles se cachent pour survivre. Qu’en pensez-vous ?

La DH nous explique que notre petit pays connaît plusieurs microclimats. La Gaume avec un climat plus sec et plus ensoleillé, le froid dans les vallées de la Haute-Ardenne, et des températures tempérés en bord de mer. Et vous, croyez-vous aux microclimats ?

►►► A lire aussi Réchauffement climatique : 2020 est l'une des trois années les plus chaudes