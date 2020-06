Face aux extrêmes de droite ou de gauche, notre démocratie est-elle en danger ?

De nouveaux affrontements ont éclaté à Londres ce week-end. Ils ont opposé des militants Black Lives Matter et des manifestants liés à l’extrême droite qui voulaient défendre des statues.. Depuis le début du mouvement, on voit les deux camps s’affronter et les positions se radicaliser. Notre modèle démocratique est-il en danger ? Qu’en pensez-vous ? Patrick Weber et ses débatteurs attendent votre avis dans C’est pas fini, ce lundi 15 juin dès 18h sur VivaCité.

On en parle aussi ce lundi

Cet été, Bruxelles environnement projette d’installer une guinguette à l’Abbaye de la Cambre sur le parking, à côté de l’église. L’année passée, l’établissement a eu beaucoup de succès. Une pétition s’oppose à cette guinguette et rappelle que l’église est un lieu de culte et de prières pour de nombreux fidèles. Une guinguette à côté d’une église, vous en pensez quoi ?

Le Prince Joachim a été condamné à une amende de plus de 10 000 euros pour avoir enfreint les règles de confinement. Était-ce la bonne sanction ? Un juge espagnol n’était pas partisan d’une sanction financière, il voulait lui demander de soigner des patients. Bonne ou mauvaise idée ? A votre avis ? Avec le confinement, la vente de poules pondeuse a explosé. Effet de mode ou pas ? Est-ce votre cas ?

Qu’il s’agisse des masques, des écouvillons, du gel… la crise a révélé notre extrême dépendance. Faut-il relocaliser les produits qui ont manqué pendant la crise sanitaire ? Est-ce réaliste ou indispensable ? Qu’en pensez-vous ?