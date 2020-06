Eviction du président de la FGTB, le comprenez-vous ?

Le président de la FGTB Robert Vertenueil ne dispose plus de la confiance de la majorité des instances de la FGTB. Il est évincé de la présidence après avoir rencontré le président du MR, Georges-Louis Bouchez. Est-ce une réaction normale ? Comprenez-vous l’éviction de Robert Vertenueil ? Est-ce une atteinte à la démocratie ? Patrick Weber et ses débatteurs attendent votre avis dans C’est pas fini, ce mardi 09 juin dès 18h sur VivaCité.

On en parle aussi ce mardi

La manifestation bruxelloise et ses conséquences continue à provoquer des remous, au niveau sanitaire, politique et sécuritaire. Le préavis de grève de la police bruxelloise est-il compréhensible ? A votre avis ?

Jean-Luc Lahaye, 67 ans, a présenté sa nouvelle compagne. Au sujet de la différence d’âge, le chanteur connu pour ses goûts douteux envers les très jeunes filles, a déclaré " je l’ai choisie à l’échographie ". A-t-il encore loupé une bonne occasion de se taire ? Qu’en pensez-vous ?

De plus en plus d’hérissons blessés arrivent dans les centres de revalidation d’animaux sauvages. En cause les tondeuses robots qui font des ravages dans les jardins. Comment protéger les hérissons tout en ayant un beau gazon ?

Et voici un sujet tabou. Les travailleurs et travailleuses du sexe pensaient reprendre le travail lundi, or ce sont les communes qui ont le dernier mot. Anvers a rouvert ses établissements, contrairement à Saint-Josse qui s’y oppose. Faut-il relancer le commerce du sexe dans notre pays ?