Êtes-vous prêt à retourner au spectacle ?

La ville de Liège assouplit les règles en matière de spectacle, 4 grandes salles liégeoises sont concernées. Ces lieux culturels pourront accueillir plus de 200 spectateurs s’ils respectent la règle d’un siège sur deux laissé libre. Et vous, comptez-vous retourner prochainement voir un spectacle ? Patrick Weber et ses débatteurs attendent votre avis dans C’est pas fini, ce mercredi dès 18h sur VivaCité.

On en parle aussi ce jeudi

On revient sur l’affaire Joseph Chovanec. L’ancien ministre de l’Intérieur, en poste en 2018, Jan Jambon, va devoir venir s’expliquer devant la commission. Un ministre de l’intérieur peut-il ignorer un dérapage grave au sein de la police ? Qu’en pensez-vous ?

A partir du 1er septembre, les chèques repas seront uniquement utilisables pour les biens alimentaires. Est-ce normal ou pas ?

L’été et les guêpes, c’est une vieille histoire. Ces dernières semaines, avec la canicule, elles ont été assez nombreuses, et ont perturbé nos barbecues et apéritifs en terrasse. La guêpe, est-ce vraiment une nuisance ?

Le plus célèbre roman d’Agatha Christie a été débaptisé…. " Les 10 petits nègres " deviennent " Ils étaient 10 ". Qu’en pensez-vous ?