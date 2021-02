Êtes-vous pour ou contre le passeport vaccinal ? On en parle ce lundi dans "C'est pas fini" avec Patrick Weber et ses invités

Des pays comme la Grèce, la Suède, l’Espagne, le Portugal, l’Islande, le Danemark ou la Suède comptent développer le passeport vaccinal. C e serait une façon de sauver le tourisme. L’Union Européenne est divisée sur le sujet. Le débat pose aussi des questions éthiques. Et vous, seriez-vous pour ou contre le passeport vaccinal ?

Les syndicats tirent la sonnette d’alarme concernant le dumping social des fournisseurs de colis. On n’a jamais livré autant de paquets et l’opacité n’a jamais été aussi présente. Le syndicat chrétien flamand AVC pointe plusieurs sociétés de livraison qui travaillent avec de nombreux sous-traitants. Ceux-ci sillonnent le pays avec leurs camionnettes pour une bouchée de pain . Sociétés de livraisons ou esclavagisme moderne ? Selon vous ?

© Jonny Essex

La neige a fait son apparition et avec elle, le sel de déneigement. Si celui-ci s’avère nécessaire pour la sécurité sur nos routes, il peut nuire à la nature et aux animaux. Or il existe des alternatives. Qu’en pensez-vous ? ►►► A lire aussi Comment déneiger sans sel et pourquoi ?