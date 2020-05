Etes-vous favorable à un impôt  sur la fortune en Belgique ?

Face à la crise économique, les idées se multiplient. La CSC relance l’idée d’un impôt sur la fortune. Est-ce une bonne solution pour renflouer les caisses ? Qu’en pensez-vous ? Patrick Weber et ses débatteurs attendent votre avis dans C’est pas fini, ce jeudi 20 mai dès 18h sur VivaCité.

On en parle aussi ce mercredi

La princesse Elisabeth rejoindra l’Ecole Royale Militaire lors de la rentrée scolaire.

Elle y suivra une formation d’un an en sciences sociales et militaires.

La future première reine des Belges doit-elle avoir une formation militaire pour être préparée à sa charge ? Est-ce une bonne ou une mauvaise idée ?

Un collectif de scientifiques préconise, autant que possible, la vie à l’air libre. Contacts sociaux, écoles, boulot… l’idée est de rester un maximum à l’extérieur, car les infections se font à l’intérieur. Vaut-il mieux vivre dehors ? A votre avis ?

Les mesures sanitaires s’appliquent aussi au moment de faire ses courses. Encore plus en cette période, on ne tâte pas les fruits et légumes dans le magasin, on ne touche que ce que l’on achète. Et vous, le faites-vous ?

En novembre 2014, la vie de Jean-Charles Luperto bascule. Le bourgmestre de Sambreville est perquisitionné et inculpé pour 5 faits d’outrage public aux mœurs en présence de mineurs. Jean Charles Luperto a fait face et a poursuivi son action politique sans se voir sanctionné par l’électeur. On en parle car son procès vient de s’ouvrir. Face à une telle affaire, a-t-il bien réagi ? Qu’en pensez-vous ?