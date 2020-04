Est-il dangereux de parler trop tôt du déconfinement ?

De Nombreux pays préparent le déconfinement. En Belgique, un groupe de 10 experts vont y travailler. Est-il trop tôt pour en parler ? Faut-il travailler en silence pour ne pas donner de faux espoirs ? Quel est votre avis ? Patrick Weber et ses débatteurs attendent votre avis ce mercredi 08avril dès 18h sur VivaCité.

Les autres sujets

Pendant la crise, les questions de santé continuent à se poser, il y a les maladies chroniques, les autres pathologies…

Certains médecins généralistes voient avec inquiétude leurs cabinets se vider, certains ne se soignent plus… , or, disent-ils, " ne pas consulter quand c’est nécessaire, c’est prendre le risque de laisser se développer un problème qui sera beaucoup plus difficile à traiter plus tard. " S’agit-il d’une bombe sanitaire à retardement ? Qu’en pensez-vous ?

Donald Trump a menacé de suspendre la contribution américaine à l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Il dénonce sa gestion de la pandémie du coronavirus et une attitude trop favorable à Pékin Quel est votre avis ?

Cette période de confinement déchaine quelques folies capillaires. Alors que certains ne se lavent plus les cheveux, font une cure de sebum et cheveux gras, d’autres testent des coupes inédites, or n’est pas pro du ciseau qui veut. Est-ce votre cas ? Faites nous part de votre expérience.

Les fleuristes sont en colère, ils demandent l’interdiction de vendre des fleurs en dehors des supermarchés. D’autres estiment qu’il faut carrément interdire la vente de plantes et fleurs dans les grandes surfaces. Qu’en pensez-vous ?

C’est pas fini, du lundi au jeudi de 18h jusqu’à 19h30.

Appelez nous 070/23 33 23 ou par sms 3063