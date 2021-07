Est-ce la fin du téléphone fixe ? Le coup de gueule de Marianne Virlée dans "C’est pas fini"

Peut-être l’enterre-t-on un peu vite ! Tout le monde ne dispose pas d’un GSM et dans certains endroits, on ne capte pas bien le signal, et donc l’ancien téléphone fixe est encore très utile. Déjà qu’on a supprimé toutes les cabines téléphoniques en 2015 …

C’est un numéro de téléphone avec un préfixe en fonction de la zone géographique dans laquelle il se trouve, 02 pour Bruxelles, 081 pour Namur, 04 pour Liège, etc.

Il s’agit de téléphonie filaire, donc le réseau est relié par des "fils", on parle ici de cuivre, de câble et maintenant de fibre optique. Et oui, les anciennes lignes évoluent vers la fibre pour permettre d’avoir le téléphone fixe et internet en haut débit.

Les lignes fixes sont encore très présentes chez nous, plus de 2,6 millions de numéros en 2018, et la diminution est lente, seulement 3% par an, ce qui représente encore 2,4 millions de numéros attribués, ce qui n’est pas rien.

Très souvent, les ménages belges disposent d’une ligne fixe parce qu’elle est comprise dans le pack qui comporte le TV, Internet et le tél fixe. Mais ce n’est pas pour autant qu’on l’utilise.