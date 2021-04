Encore un peu de patience pour passer le permis G

Le travail dans les champs reprend de plus belle. Ce qui signifie que dans les campagnes, la valse des tracteurs va reprendre. Et dans les fermes, bien souvent les plus jeunes donnent un coup de main, notamment pour conduire les tracteurs.

Pour tous les conducteurs de matériels agricoles nés après le 30/09/1982

Délai très long

Et pour pouvoir passer le permis G en cette période, il faut de la patience.

Pour un permis pratique " normal " le délai est de 6 semaines.

Mais pour un permis G, le délai est nettement plus long. Selon la FJA, fédération des jeunes agriculteurs, il y a au moins un an d’attente. Au début de la crise, les examens avaient été reportés, et le permis G a été la dernière catégorie à rouvrir. Or il y a du travail, mais pas toujours le permis.

►►► A lire aussi Le délai d’attente a été prolongé, il y a parfois jusqu’à un an d’attente pour pouvoir le passer.

Pour obtenir son permis, il y a la formation, apprendre à conduire le tracteur. Et puis il y a l’examen.

Mais pour apprendre, il faut le matériel, soit un tracteur et une benne, il faut des moniteurs comme à Auto-école, et de plus grandes plages horaires pour s’inscrire.

Sans oublier le prix, il faut entre 300 et 400 euros pour la formation et l’examen.

La situation est délicate pour les jeunes conducteurs pour qui c’est essentiel d’avoir le permis G, indispensable parfois pour décrocher un emploi.