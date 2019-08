Du lundi au jeudi de 18h à 19h30 " C'est pas fini " : votre nouveau rendez-vous sur Vivacité

« C’est pas fini », c’est LE grand rendez-vous avec les auditeurs. Venez donner votre avis du lundi au jeudi, de 18h à 19.30 sur Vivacité. Toute le monde aura droit à la parole ! Aux manettes Patrick Weber entouré de « débatteurs » qui n’ont pas leur langue en poche ! Du lundi au jeudi de 18h à 19h30 sur Vivacité, Patrick Weber réunit autour de la table sa bande de débatteurs, des experts mais aussi les auditeurs qui interviennent par téléphone. La journée se termine et c’est le moment de faire le point et d’échanger ses idées. C’est l’occasion d’ évoquer les moments forts du jour, des sujets dont on a parlé avec les collègues au bureau et dont on parlera en famille, à la maison, tout ce qui nous concerne ou qui est dans l’air du temps. De l’actu, de la vie quotidienne, du foot, de l’environnement, … il y en aura pour tous les goûts !

Les débatteurs du jour donneront leur avis sans langue de bois et échangeront avec les auditeurs. Parmi eux : Jean-Marc Ghéraille, Emmanuelle Jowa et Anouck Van Gestel, journalistes chevronnés. Mais aussi Jean-Philippe Rivière, Renaud Duquesne et Nicolas Vanderstappen, avocats ou encore Philippe Boxho, médecin légiste… " C’est pas fini " est une émission en direct dans laquelle les maîtres mots seront : dialogue sans langue de bois, complicité, bienveillance et bonne humeur.

À découvrir dès ce lundi 26 août sur les antennes de Vivacité. Du lundi au jeudi, on se dit tout ! On parle de tout ! Venez vous exprimer, on vous attend ! Par téléphone au 070/23 33 23 ou par SMS 3063 ( 50 cts par message)